Стал известен «средний чек» орловских стоматологов

9.2.2021 | 15:59 Медицина, Новости

Читайте нас в Telegram

Удалить зуб под местным обезболиванием можно всего за 602 рубля.

Орелстат обнародовал данные о рынке стоматологических услуг в Орловской области. Кстати, статистики старались не просто так — 9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Так, аналитики подсчитали «средний чек» на услуги стоматологов в регионе. Например, простой визит к специалисту для осмотра и консультации в среднем стоит 244,71 рубля.

Удалить зуб под местным обезболиванием в среднем можно за 602,1 рубля. Лечение кариеса с установкой пломбы в Орловской области обойдется в среднем уже в 1669,59 рубля. Список самых дорогих услуг возглавляют изготовление коронки на зуб (3042,83 рубля за штуку) и изготовление съемного протеза (7460,23 рубля за штуку). Отметим, что средние цены приведены по состоянию за январь 2021 года.

Согласно представленным данным, всего в Орловской области на начало 2021 года было зарегистрировано 111 хозяйствующих субъектов, оказывающих стоматологические услуги. Из них 74 зарегистрированы в качестве юридического лица, а 37 – это индивидуальные предприниматели. Наибольшее количество стоматологических «предприятий» работает в Орле – 80. Далее следуют Мценск – 9 и Ливны – 8. На все остальные районы региона приходится всего лишь 14 частных кабинетов.

По сведениям департамента здравоохранения Орловской области, в 2019 году в регионе было зафиксировано 89 тысяч посещений детских стоматологических поликлиник и 259 тысяч – взрослых стоматологических поликлиник.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования