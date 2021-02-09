Стал известен «средний чек» орловских стоматологов

Удалить зуб под местным обезболиванием можно всего за 602 рубля.

Орелстат обнародовал данные о рынке стоматологических услуг в Орловской области. Кстати, статистики старались не просто так — 9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Так, аналитики подсчитали «средний чек» на услуги стоматологов в регионе. Например, простой визит к специалисту для осмотра и консультации в среднем стоит 244,71 рубля.

Удалить зуб под местным обезболиванием в среднем можно за 602,1 рубля. Лечение кариеса с установкой пломбы в Орловской области обойдется в среднем уже в 1669,59 рубля. Список самых дорогих услуг возглавляют изготовление коронки на зуб (3042,83 рубля за штуку) и изготовление съемного протеза (7460,23 рубля за штуку). Отметим, что средние цены приведены по состоянию за январь 2021 года.

Согласно представленным данным, всего в Орловской области на начало 2021 года было зарегистрировано 111 хозяйствующих субъектов, оказывающих стоматологические услуги. Из них 74 зарегистрированы в качестве юридического лица, а 37 – это индивидуальные предприниматели. Наибольшее количество стоматологических «предприятий» работает в Орле – 80. Далее следуют Мценск – 9 и Ливны – 8. На все остальные районы региона приходится всего лишь 14 частных кабинетов.

По сведениям департамента здравоохранения Орловской области, в 2019 году в регионе было зафиксировано 89 тысяч посещений детских стоматологических поликлиник и 259 тысяч – взрослых стоматологических поликлиник.

ИА «Орелград»