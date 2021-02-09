В Орле помянули новомучеников

9.2.2021 | 12:36 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Церковь почтила память святых, пострадавших за веру во Христа.

Как уточнили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, архиерейская литургия была проведена в праздник Собора новомучеников в Медведевском лесу. Еще в 2000-е годы там был построен скит Новомучеников и исповедников Российских — у места захоронения жертв политических репрессий 1920-30-х годов и жертв фашистской оккупации.

Литургию совершил митрополит Тихон, затем была совершена лития «об упокоении усопших рабов Божиих, в годину гонений за веру Христову и правду пострадавших и убиенных, от болезней, глада и хлада в темницах и узах скончавшихся архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян». Поминовение жертв совершается по определению Священного Синода Русской Церкви от 30 января 1991 года.

Вот и в Орле Церковь почтила «память святых, пострадавших за веру во Христа в годы гонений в России после революции 1917 года». В митрополии напоминают, что среди убитых и замученных было огромное количество православных мирян, монахов и священнослужителей, в том числе святитель Тихон, митрополит Киевский и Галицкий священномученик Владимир, митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин и другие известные пастыри.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования