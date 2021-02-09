В Орле помянули новомучеников

Церковь почтила память святых, пострадавших за веру во Христа.

Как уточнили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, архиерейская литургия была проведена в праздник Собора новомучеников в Медведевском лесу. Еще в 2000-е годы там был построен скит Новомучеников и исповедников Российских — у места захоронения жертв политических репрессий 1920-30-х годов и жертв фашистской оккупации.

Литургию совершил митрополит Тихон, затем была совершена лития «об упокоении усопших рабов Божиих, в годину гонений за веру Христову и правду пострадавших и убиенных, от болезней, глада и хлада в темницах и узах скончавшихся архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян». Поминовение жертв совершается по определению Священного Синода Русской Церкви от 30 января 1991 года.

Вот и в Орле Церковь почтила «память святых, пострадавших за веру во Христа в годы гонений в России после революции 1917 года». В митрополии напоминают, что среди убитых и замученных было огромное количество православных мирян, монахов и священнослужителей, в том числе святитель Тихон, митрополит Киевский и Галицкий священномученик Владимир, митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин и другие известные пастыри.

ИА «Орелград»