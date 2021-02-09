В Орле призвали готовиться к эвакуации

В городе стартовала подготовка к весеннему паводку.

Постановление «Об организации пропуска паводковых вод на территории города Орла» издал мэр Юрий Парахин. Он же утвердил план мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 году и список спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций и войсковых частей, которых предполагается привлекать для борьбы с паводком.

Так, руководителям организаций и учреждений, попадающих в зону затопления, рекомендовано в случае необходимости организовать эвакуацию людей и материальных ценностей, а также принять меры к сохранению находящегося в зоне возможного затопления имущества, находящегося в зданиях и сооружениях от повреждений ледоходом и паводковыми водами.

Своим подчиненным мэр поручил согласовать с УМВД России по городу Орлу организацию патрулирования и охрану общественного порядка, принятие мер по обеспечению охраны зданий, сооружений и имущества в зонах затопления. Аналогичное взаимодействие должно быть организовано и с Главным управлением МЧС России по Орловской области – для оказания помощи и спасения людей в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

С руководством Орловского территориального гарнизона будет согласовано выделение на время проведения противопаводковых мероприятий двух мобильных групп военнослужащих численностью не менее 20 человек. Каждая из них должна быть обеспечена транспортными средствами повышенной проходимости.

Кроме того, главам спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций, предприятий и учреждений города независимо от организационно-правовых форм и форм собственности рекомендовано разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности населения в период весеннего паводка. Копии этих планов должны быть представлены в мэрию до 25 февраля.

ИА «Орелград»