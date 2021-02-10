Аудиторы нагрянули в орловские леса

Сводный доклад о проверках российских лесов опубликовала Счетная палата РФ.

Первый в 2021 году номер бюллетеня Счетной палаты РФ на своем официальном сайте презентовала Контрольно-счетная палата Орловской области. Дело в том, что ключевой темой выпуска стали вопросы эффективности планирования и расходования бюджетных средств, выделенных на оснащение регионов лесопожарной техникой и оборудованием. Такая проверка была проведена и в Орловской области.

Аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс, заявил, что «основным инструментом оснащения регионов лесопожарной техникой с 2019 года стал федеральный проект «Сохранение лесов». Он является частью нацпроекта «Экология», в нем принимает участие 81 субъект РФ. За счет федеральных средств регионы приобретают технику и оборудование для предупреждения и тушения лесных пожаров. Планируется, что к 2024 году они будут на 100 процентов оснащены такой техникой, а ущерб от пожаров снизится в 2,6 раза по сравнению с 2018 годом.

Конкретно в Орловской области аудит затронул средства, израсходованные управлением лесами. Кстати, в регионе действует собственная программа развития лесного хозяйства, входящая в нацпроект «Экология». Общий объем проверенных средств составил 49,17 миллиона рублей. На выполнение регионального проекта «Сохранение лесов» в проверяемый период были использованы только средства федерального бюджета. Например, в 2019 году было потрачено 35,227 миллиона рублей.

Показатели этого проекта, как выяснили аудиторы, были выполнены в полном объеме. А один из основных параметров — «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» — был перевыполнен почти в 3,5 раза. Впрочем, объясняется это просто: в 2019 году в Орловской области не было лесных пожаров, соответственно, не было и ущерба от них.

«Основная доля средств на реализацию регионального проекта была направлена на оснащение подведомственных управлению автономных учреждений специализированной лесопожарной техникой, — следует из отчета КСП. — На момент проверки установленные минимальные нормативы обеспеченности Орловской области пожарной техникой и оборудованием, утвержденные распоряжением правительства РФ, превышены».

Нарушения были выявлены в основном технического характера. Например, в сфере закупок были установлены нарушения при определении требований к отдельным видам товаров, работ и услуг, значений характеристик, в том числе предельные цены, на закупки легковых автомобилей. Также сообщается, что управлением для обоснования начальной максимальной цены контракта «применялись коммерческие предложения, частично не сопоставимые с условиями планируемых закупок».

ИА «Орелград»