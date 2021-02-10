Ребенок пострадал во время ремонта Красного моста в Орле

В бок девятиклассника попал кусок металла, отлетевший со стороны рабочих

В Орле ребенок получил серьезную травму, переходя закрытый на реконструкцию Красный мост. Об этом сообщила депутат облсовета Валентина Остроушко.

По ее словам, инцидент произошел 9 февраля. Девятиклассник вместе со своим другом шел по пешеходной зоне Красного моста. Рядом рабочие резали металл. Кусок от него отлетел и вонзился ребенку в бок. У мальчика открылось обильное кровотечение, следует из текста Остроушко.

Сегодня ребенку сделали операцию. Депутат напомнила, что парламентарии указывали чиновникам на неготовность Орла к закрытию Красного моста. Пешеходный мост, по обещаниям властей, появится только в апреле, а до этого людям придется ходить по стройплощадке.

«С таким бардаком в регионе у нас хотя бы классные врачи должны оставаться на своих рабочих местах», — подчеркнула Остроушко, в очередной раз напомнив о массовых увольнениях орловских медиков после приезда в область главы облздрава Ивана Залогина.

Недавно губернатор Андрей Клычков пообещал, что лично проинспектирует реконструкцию Красного моста. С тех пор его пресс-служба не публиковала отчет о том, что глава региона посетил стройплощадку.

ИА «Орелград»