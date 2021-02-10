В Орле набирает популярность сервис о долгах

Показатели работы сервиса для должников выросли почти на 20 процентов.

Речь идет о ведомственном сервисе службы судебных приставов, который называется «Банк данных исполнительных производств». С его помощью любой пользователь буквально за пару минут может узнать о том, имеется ли у него непогашенные обязательства по возбужденным исполнительным производствам. Более того, погасить долги можно здесь же, в режиме онлайн. Можно также распечатать квитанцию для последующей оплаты через банкомат.

Как раз в эти дни в России проходит акция судебных приставов «Узнай о своих долгах». Одна из ее задач заключается в популяризации указанного сервиса. Впрочем, судя по официальным данным, он и так набирает популярность, по крайней мере, в Орловской области.

«В 2020 году было зафиксировано 122 764 посещения «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Орловской области, — говорит замруководителя этого управления Татьяна Аксютина. — В среднем — 10 230 посещений в месяц. При этом в 2020 году с сайта управления пользователями было скачано 25 283 квитанции для оплаты задолженности, что на 19 процентов больше, чем в 2019 году».

В свою очередь пресс-служба регионального управления ФССП напомнила жителям региона о том, что оперативно получать информацию из «Банка данных исполнительных производств» можно не только на сайте, но и при помощи мобильного приложения «ФССП России». Его удобство заключается еще и в том, что оформив подписку, граждане смогут получать уведомления о появлении задолженности.

ИА «Орелград»