Водителям орловского ТТП предложили работу в Туле

Представители «Тулгорэлектротранса» побывали в орловском трамвайно-троллейбусном предприятии.

Сотрудники «Тулгорэлектротранса» обменялись опытом с работниками МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла. Речь шла о ремонте подвижного состава трамваев. Кроме того, обсуждали возможность обмена кадрами.

В ходе переговоров запланировали, что пока в Орле ремонтируют Красный мост, обслуживающий персонал орловского депо поработает на заказы соседних регионов. Глава орловского ТТП Андрей Митин считает, что это позволит предприятию сохранить ценных сотрудников, предоставив им работу на время простоя, а так же компенсирует часть убытков, нанесенных закрытием моста.

Кроме того, руководители предприятий договорились, что орловским водителям трамваев предложат временное трудоустройство в Туле, где как раз испытывают острую нехватку соответствующих специалистов.

Из-за ремонта Красного моста в Орле оставили один трамвайный маршрут — от «Химмаша» до депо на улице Карачевской. В Железнодорожном районе трамваи заменили автобусами.

ИА «Орелград»