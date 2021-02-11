Главный редактор «Орелграда» Владислав Числов стал координатором регионального отделения ЛДПР

Документ о его назначении был подписан лидером партии Владимиром Жириновским
Учредитель и главный редактор ИА «Орелград» Владислав Числов стал координатором орловского регионального отделения ЛДПР. Соответствующее решение подписал лидер партии Владимир Жириновский.
Ранее координатором реготделения ЛДПР в Орловской области был Роман Неверов — единственный представитель партии в горсовете Орла. Также у либерал-демократов есть пять представителей в областном совете. Среди них — предшественник Неверова на посту координатора Андрей Куцын.
ИА «Орелград»