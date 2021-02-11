Главный редактор «Орелграда» Владислав Числов стал координатором регионального отделения ЛДПР

11.2.2021 | 13:03 Новости, Политика

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Документ о его назначении был подписан лидером партии Владимиром Жириновским

Учредитель и главный редактор ИА «Орелград» Владислав Числов стал координатором орловского регионального отделения ЛДПР. Соответствующее решение подписал лидер партии Владимир Жириновский.

Ранее координатором реготделения ЛДПР в Орловской области был Роман Неверов — единственный представитель партии в горсовете Орла. Также у либерал-демократов есть пять представителей в областном совете. Среди них — предшественник Неверова на посту координатора Андрей Куцын.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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