Клычков разделил бывший департамент Блохина

Теперь один департамент отвечает за дороги и строительство, а второй – за ЖКХ и ТЭК.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о ликвидации департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Вместо него учредили два новых департамента.

Первый департамент отвечает за дорожное хозяйство, транспорт и реализацию государственных строительных программ Орловской области. Чиновники отдела будут заниматься всем, кроме ЖКХ, ответственность за которое возложили на второй отдел. Его полное название – «департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области».

Сколько госслужащих будет работать в этих департаментах – пока неизвестно. Оба отдела будут подчиняться зампреду областного правительства по развитию инфраструктуры Игорю Тинькову.

Ранее единый департамент строительства, дорожного хозяйства, ЖКХ и ТЭК возглавлял Денис Блохин. В 2020 году его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, при реконструкции стадиона им. Ленина «Орелгосзаказчик», которым тогда руководил Блохин, принял и оплатил невыполненные работы подрядчика на 33,4 млн рублей.

Несмотря на внушительную сумму, Блохин получил всего два года условно. Облсуд оставил приговор в силе, и прокуратура намерена обжаловать его в вышестоящих судах.

ИА «Орелград»