На Орловщину надвигается еще одна сильная метель

На борьбу со стихией бросят 15 единиц техники. Это минимум в 6 раз меньше, чем в других регионах.

Как сообщает Упрдор «Москва – Бобруйск» со ссылкой на Гидрометцентр, по ЦФО 12, 13 и 14 февраля объявлено штормовое предупреждение. 11 февраля в 15:00 сильный снегопад начнется в Брянской и Смоленской областях, к 18:00 он дойдет до Орловской и Калужской областей. Снегопад обещает быть продолжительным, с налипанием снега на провода и деревья, снежными заносами на дорогах, при этом порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура будет колебаться в интервале –11..–16 С°. С 12 по 14 февраля снежный покров вырастет на 25-40 см.

Дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности. Убирать снег на федеральной трассе будут более 300 единиц дорожной техники, из них 90 – в Брянской области, более 100 – в Калужской, 110 – в Смоленской и 15 – в Орловской. Количество регулируют исходя из обстановки, ситуацию контролируют круглосуточно, в том числе и с помощью дорожных видеокамер.

ИА «Орелград»