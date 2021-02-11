Орловчанки попросили новый светофор, но денег нет

11.2.2021 | 18:10 Новости, Общество

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Женщины пожаловались на проблему в комментариях губернатору, а ответил им мэр

Под постом в Instagram губернатора Орловской области Андрея Клычкова жительницы Орла подняли проблему отсутствия светофора. По их мнению, на пересечении Ливенской и 1-й Курской улиц он буквально напрашивается.

«В час пик там очень оживленное движение, затруднен выезд на мост», — посетовала одна из них.

«Присоединяюсь к просьбе – это многолетняя проблема, выехать очень проблематично, приходится по 5 минут и больше ждать окна или по рельсам пытаться выскочить. Аварии регулярно случаются», — вторила ей другая.

Глава городской администрации Юрий Парахин не замедлил с ответом, написав прямо в комментариях, что о проблеме городским властям известно, просто в данный момент нет средств на ее решение.

«Планируем там светофор, согласование с ГИБДД есть, нужны только средства на реализацию теперь», — ответил Парахин.

ИА «Орелград»

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