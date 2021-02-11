Реконструкцию центра «Полет» в Орле перенесли на три года

В документ о молодежном центре внесли изменения

Областная администрация опубликовала документ, вносящий коррективы в постановление «О подготовке и реализации в 2019-2021 годах бюджетных инвестиций из областного бюджета в объект капитального строительства «Реконструкция центра молодежи «Полет». Единственное существенное изменение – перенос срока на 2024 год.

Можно только догадываться, что же посудило причиной сдвига даты. На полную реконструкцию здания необходимо 300 млн рублей, которых в областном бюджете нет, а в столице после выделения средств на борьбу COVID-19 и его последствиями вряд ли обрадуются такому запросу, считает «Орелтаймс».

Если верить данным, указанным в документе, «Полет» сдадут к 2023 году. На реализацию проекта область планирует получить 304 млн рублей из федерального бюджета. Получит или нет – неизвестно, если учесть, что ответственным за проект назначен департамент ТЭК, строительства и ЖКХ, который губернатор ликвидировал накануне.

Молодежный центр «Полет» закрыли на ремонт еще в 2013 году, однако какие-то подвижки начались лишь в 2016 году, перед 450-летием. На реконструкцию Москва выделила примерно 19 млн рублей, чего, конечно же, не хватило. Обладминистрация через два года еще раз запросила средства на ремонт, но ничего не вышло.

ИА «Орелград»