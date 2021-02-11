Возбуждено уголовное дело из-за травмы подростка на Красном мосту

10 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Причиной послужил несчастный случай с 17-летним подростком, получившим травмы на Красном мосту – при демонтаже рельсов в него отлетел осколок металла. Орловца госпитализировали, он находится на стационарном лечении и его жизни ничто не угрожает.

Силовики выявили нарушение требований к проведению ремонтных работ: в пешеходной части ремонтируемого моста не установили заградительные щиты.

Следствие продолжается.

ИА «Орелград»