Главную проблему капремонта озвучили в Орловской области

О «подводных камнях» было заявлено на совещании в мэрии Ливен.

Как сообщили в администрации райцентра Ливны, на оперативном совещании у главы города был рассмотрен вопрос о реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах». С основным докладом выступил начальник муниципального управления жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Бачурин. Он озвучил не только текущую статистику и планы, но и проблемы, с которыми приходится сталкиваться при проведении работ.

«Практика проведения капитального ремонта последних лет показывает, что утвержденная краткосрочным планом предельная стоимость ремонта практически каждого МКД не позволяет осуществить все предусмотренные законодательством виды работ, — рассказал докладчик. — В основном проводятся работы по ремонту кровли, фасада, отмостки, а такие работы как ремонт внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений, установка общедомовых приборов учета в смету не включаются».

Кроме того, по словам Геннадия Бачурина, собственники жилья вольно или невольно вмешиваются и просят «провести те или иные работы, не включенные в смету». По мнению докладчика, зачастую это является следствием того, что на стадии разработки проектно-сметной документации (ПСД) жильцы «не дают предложений проектировщикам по первоочередным видам работ». В связи с этим чиновник призвал не только горожан, но и УК проявлять большую активность.

Докладчик также сообщил, что в 2019 году капитальный ремонт домов в Ливнах не проводился «по причине срыва срока разработки ПСД». В 2020 году был проведен комплексный капитальный ремонт восьми МКД и капремонт крыш еще 15 домов. На 2021 год запланирован комплексный капремонт 16 многоквартирных домов общей площадью 20,7 тысячи квадратных метров.

ИА «Орелград»