Орел назвали готовым к весеннему паводку

11 февраля на «Спецавтобазе» проверили готовность городских служб к весеннему паводку.

На «Спецавтобазе» Орла состоялась проверка готовности городского звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС к весеннему паводку.

В мероприятии приняли участие сама «Спецавтобаза», «Орелводоканал», «Газпром Теплоэнерго Орел», «Газпром газораспределение Орел», «Орловская генерация», ЖРЭП (з), «Ростелеком», «Орелоблэнерго», ГУ МЧС и УМВД. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Среди сил постоянной готовности – 105 человек с 19 единицами техники. Они смогут отреагировать на чрезвычайную ситуацию в течение 20 минут. При этом данную группировку можно увеличить в пять раз, если потребуют погодные условия. Кроме того, в резерве городской администрации – 80 человек из Академии ФСО, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и войсковой части №03013.

Заместитель мэра Орла Игорь Краличев и замглавы ГУ МЧС России по Орловской области Евгений Тугбаев подчеркнули, что в этом году силы и средства РСЧС готовы намного лучше, чем в прошлом. Особо отметили предприятия, привлекающиеся не по прямому назначению: в чрезвычайной ситуации они помогут в погрузке имущества, перевозке граждан и медперсонала и пр.

Сотрудники городской администрации и территориальных управлении по Заводскому, Советскому и Железнодорожному районам, ответственные за безопасность, обошли орловцев, жилье которых при отметке воды 8,66 м попадает в зону подтопления, и напомнили о правилах безопасности при паводке.

ИА «Орелград»