Орловская прокуратура принесла школе тепло

12.2.2021 | 12:54 ЖКХ, Новости

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Дмитровской районной школе едва не отключили отопление. Пришлось вмешаться прокуратуре.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что после вмешательства надзорного ведомства продолжится отопление дмитровской школы.

Как показала прокурорская проверка, учреждение не заключило договор об отоплении на 2021 год. «Жилстройсервис Плюс» дал понять руководителям образовательного учреждения, что ограничит подачу тепла.

Главе «Жилстройсервиса» вынесли предостережение, а директору школы и руководителю дмитровского отделения департамента образования — представления. Их ожидает соответствующая проверка.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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