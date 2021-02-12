Орловские компании-экспортеры могут застраховать работу с иностранными партнёрами

Орловский бизнес получил возможность застраховать свою работу с иностранными партнерами. Региональный Центр поддержки экспорта представляет местным компаниям современный бизнес-инструмент для успешной экспортной деятельности: «Страхование отсрочки платежа для клиентов сегмента МСП».

Предложение разработано с учётом потребностей малого и среднего бизнеса и особенностей работы в регионах. Во-первых, компании могут быть уверены в получении средств за проданные на условиях отсрочки платежа товары, во-вторых, покрываются коммерческие и политические риски. Также представители бизнеса освобождаются от санкций за не поступление валютной выручки: при получении страховой выплаты экспортер признается исполнившим свои обязательства по репатриации валютной выручки.

Основные условия страхового продукта: лимит страхования — 10 000 000 рублей, 125 000 евро или 135 000 долларов США, страховое покрытие составит 70% от суммы неплатежа, а фиксированная страховая премия – 20 000 рублей. Оформить страховой полис легко: для заключения договора страхования нужно заполнить только один документ — заявление на страхование, учредительные документы экспортера и финансовая отчетность контрагента не требуются. Страховые выплаты производятся в короткие сроки: заявление на выплату страхового возмещения и документы, подтверждающие наличие убытка, подаются через 30 дней после неполучения платежа от контрагента.

Страховой продукт создан АО «ЭКСАР». ЭКСАР — это российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, с 2011года является первым экспортным кредитным агентством в истории России. «ЭКСАР» входит в группу Российского экспортного центра (РЭЦ) и профессионально занимается развитием системы финансирования экспорта. Официально представляет РЭЦ в нашей области Орловский региональный центр поддержки экспорта при центре «Мой бизнес». Здесь орловские предприятия не только получают доступ к передовым бизнес-инструментам для экспортёров, но и комплексную поддержку в создании и развитии экспортной деятельности. Получить бесплатные консультации и узнать больше информации можно по телефонам: +7 (4862) 44-02-65, + 7(962) 477-71-71 и на сайте: export57.ru.

ИА «Орелград»