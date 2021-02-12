Перевозчики попросили мэрию Орла увеличить стоимость проезда до 30 рублей

Мэрия Орла признала, что тариф нужно поднимать, но не так резко.

В городскую администрацию поступило совместное обращение частных перевозчиков и МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» с просьбой пересмотреть цену проезда в общественном транспорте. Бизнес попросил поднять стоимость проезда сразу до 30 рублей.

Просьбу обосновали тем, что стоимость разового проезда и провоза багажа рассчитывался в 2017 году и был принят с 1 января 2018 года, соответственно, не пересматривался более трех лет. За этот период стоимость литра дизеля поднялась более чем на 20% — до 46 рублей, а газа – до 25 рублей (+30%). При этом МРОТ увеличили на 15,5%, а автобусы стали дороже на 30%, пожаловались перевозчики.

Сейчас в Орле можно проехать в транспорте за 17 рублей по безналу и за 20 рублей, если платить наличкой. Доля пассажиров, которые предпочитают купюры и монеты, неуклонно падает и составляет 20% от всех пользователей общественного транспорта – это слишком мало для компенсации роста себестоимости перевозок. По мнению бизнеса, это еще одна причина повысить тарифы.

Городские власти заявили, что понимают необходимость повышения тарифа, но столь резкий рост недопустим. На основании обращения финансово-экономическое управление мэрии проверит возможное решение на целесообразность.

Пресс-служба мэрии привела в сообщении один из любимых аргументов — дескать, в Орле один из самых низких тарифов на проезд. В частности, проезд в Липецке стоит 26 рублей (21, здесь и далее в скобках – стоимость по безналичному расчету), в Брянске – 22 рубля (20), в Воронеже – 23 рубля (21), в Белгороде – 25 (20), в Тамбове – 22 рубля (20), в Рязани – 23 рубля.

ИА «Орелград»