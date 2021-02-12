В Орловской области раскрыли 300 счетов эскроу

В прошлом году в Орловской области открыли около 2000 счетов эскроу – они защищают права и деньги дольщиков новостроек.

На 1 января 2020 года жители Орловской области открыли 190 счетов эскроу, сообщает региональное отделение Центробанка. За год цифра выросла более чем в 10 раз – до 1977 счетов.

Из них 303 счета уже раскрыли: новостройки сданы в эксплуатацию, застройщикам перечислили более 595 млн рублей с эскроу-счетов. На 1 января 2021 года на орловских счетах эскроу разместили почти 4 млрд рублей.

С лета 2019 года строительные компании возводят объекты либо за счет кредитов, либо за счет собственных средств. Доступ к средствам дольщиков он получает только после сдачи дома – до этого они хранятся на специальных эскроу-счетах.

В случае банкротства застройщика деньги вернут дольщику в полном объеме, а на случай, если у банка отзовут лицензию, средства на таких счетах застрахованы на сумму до 10 млн рублей.

ИА «Орелград»