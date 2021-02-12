В Орловской области разрешили охоту без ограничений

Ограничения сняты на добычу дикого кабана вплоть до конца текущего года.

Приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов издал руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Юрий Мишустин. Орловским охотникам разрешено добывать кабана без ограничений по количеству особей, обоих полов и всех возрастов. Такие условия будут действовать вплоть до 31 декабря 2021 года в связи с угрозой возникновения и распространения африканской чумы свиней.

Добывать кабана можно на территории вокруг свиноводческих комплексов шириной до 10 км (радиусом до 5 км), расположенных на территориях охотничьих угодий и особо охраняемых природных территориях регионального значения Орловской области. При этом разрешено использовать огнестрельное оружие, живоловушки и собак охотничьих пород — в случае добора раненого кабана.

Ранее в областной администрации обсудили меры по недопущению завоза и распространения АЧС. Было отмечено, что с ноября прошлого года в Курской области было зафиксировано четыре случая АЧС, в том числе два — на крупных свиноводческих предприятиях. Там был введен карантин, специалисты провели отчуждение свиней. Всего было умерщвлено более 30 тысяч животных.

В качестве одной из мер по недопущению заноса АЧС на территорию Орловской области была названа депопуляция дикого кабана, который часто является переносчиком этого заболевания. Хотя в регионе в этом году случаи АЧС не регистрировались, было принято решение продолжить профилактическую работу, в том числе добычу кабана.

ИА «Орелград»