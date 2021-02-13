Орловцы стали активно скупать недвижимость под Москвой и Петербургом

Количество заявок на регистрацию недвижимости выросло в 7 раз.

Любопытные статистические данные привели в управлении Росреестра по Орловской области. В этом ведомстве рассказали об объеме так называемых экстерриториальных услуг. Речь идет о регистрации прав собственности на недвижимость, расположенную в других регионах. В Росреестре пояснили, что для этого лично ехать в другой регион не надо.

Более того, теперь владельцы недвижимости, расположенной за пределами Орловской области, могут оформить права на нее через офисы орловского же МФЦ. Ранее такие документы принимали только в региональном филиале кадастровой палаты. Теперь воспользоваться экстерриториальными услугами можно в офисах МФЦ, расположенных в Орле, Ливнах и Мценске. Судя по статистике, интерес к ним довольно велик.

«С января по декабрь 2020 года орловцы направили в Росреестр более 11 тысяч заявок на кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость, находящуюся в других регионах, — рассказала руководитель управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. — В сравнении с 2019 годом количество таких заявлений увеличилось в 7 раз».

По ее словам, в минувшем году наибольший интерес у жителей Орловской области вызвала недвижимость, расположенная в Московской и Ленинградской областях. Наблюдается и обратный процесс. Так, в 2020 году свыше 700 жителей других регионов оформили права на орловскую недвижимость, не приезжая для этого в наш регион.

«Проведение регистрации по экстерриториальному принципу подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, — подчеркнули в управлении Росреестра. — Получать документы после проведения учетно-регистрационных действий следует в МФЦ по месту их подачи».

ИА «Орелград»