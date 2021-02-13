Орловским казакам придется идти на поклон к мэру

В Орле переписали правила согласования уставов казачьих обществ.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил положение о сроках и порядке представления и рассмотрения документов, необходимых для согласования и утверждения уставов казачьих обществ. Действовавший ранее подобный документ одновременно был признан утратившим силу. Отметим, что аналогичные правила сейчас принимаются во всех муниципальных образованиях региона, а ранее базовый документ был издан областными властями.

Что касается постановления мэрии, то оно фактически устанавливает для казаков областной столицы правила, по которым тем предстоит жить в ближайшее время. Главный посыл заключается в том, что уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых или действующих на территории города, должны согласовываться с главой, то есть с мэром.

Именно мэру Орла казаки обязаны представлять на согласование пакеты документов, в том числе копию протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава. На рассмотрение представленных документов и принятие по ним решения мэру новыми правилами отводится 14 календарных дней со дня поступления указанного пакета. По истечении срока глава города обязан письменно уведомить атамана о принятом решении.

Вариантов всего два: устав согласован или же в этом отказано. В случае отказа мэр обязан подробно объяснить казакам, почему он это сделал. Причиной для отказа могут послужить основания, также закрепленные в новых правилах. Например, подобное возможно в случае подачи неполного пакета документов или представления казаками недостоверных сведений.

Впрочем, как следует из постановления, «отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием для повторного направления мэру города Орла представления о согласовании устава казачьего общества и документов при условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения».

ИА «Орелград»