В Орле насильника признали виновным в серии краж

Мужчина отсидел срок за одно преступление и угодил за решетку еще за четыре.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который в конце прошлого года вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Перед ним по обвинению в совершении серии краж чужого имущества предстал ранее судимый местный житель. Из материалов дела следует, что из колонии особого режима он освободился в конце 2019 года. Мужчина отбывал пятилетний срок заключения за преступление, предусмотренное ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Пребывание в колонии не перевоспитало этого человека. Следствие и суд установили, что всего за несколько майских дней 2020 года он совершил как минимум четыре кражи. В одном случае он утащил из чужого дома телевизор. В двух случаях умудрился украсть стиральные машины. Задержали же его при попытке совершения четвертой кражи.

На этот раз рецидивист пытался угнать чужой автомобиль. Он доской разбил стекло водительской двери и залез в салон. Затем сорвал кожух рулевого колеса и, пытаясь завести двигатель, замкнул провода зажигания. Мотор не отреагировал. Рецидивист вышел из салона и проверил, есть ли в баке бензин и на месте ли аккумулятор. Затем вновь попытался завести двигатель.

Попытка оказалась неудачной, и тогда рецидивист решил попросту укатить машину со двора. Он принялся ее толкать, но тут на место преступления подоспел автовладелец. Примечательно, что угон рецидивист пытался совершить не под покровом ночи, а около 18 часов, когда было светло. Впрочем, преступник в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, рецидивист получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»