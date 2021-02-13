В Орле полиция всерьез взялась за водителей маршруток

Только в январе в регионе произошло пять ДТП с участием автобусов.

Сотрудники Госавтоинспекции Орловской области проводят дополнительные профилактические мероприятия с водителями маршрутных транспортных средств. Об этом официально сообщила пресс-служба регионального УМВД. Поводом для проведения рейдов стала неутешительная статистика. Только в январе 2021 года на дорогах Орловской области было зарегистрировано 5 ДТП с участием автобусов.

Одним из самых резонансных стало столкновение маршрутки с грузовиком в Орле. Как уже писал «Орелград», эта авария произошла 19 января на улице Раздольной. Ехавший со стороны Михалицына «МАЗ» выехал на полосу встречного движения и протаранил автобус. В результате водитель маршрутки погиб.

Впрочем, в УМВД отмечают, что дорожно-транспортные происшествия нередко происходят и по вине водителей автобусов, грубо нарушающих ПДД. Для снижения такой аварийности и проводятся дополнительные профилактические рейды.

«По результатам такого мероприятия сотрудниками ГИБДД пресечено 107 фактов нарушения ПДД водителями автобусов, основную массу которых составляют нарушение правил перевозки пассажиров, проезд на запрещающий сигнал светофора, отсутствие техосмотра, внесение изменений в конструкцию транспортного средства и другие», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»