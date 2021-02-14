Администрация губернатора купит 500 обложек для удостоверений

Поставщика обложек власти выберут в рамках тендера.

Извещение о проведении очередной закупки в государственной информационной системе разместила администрация губернатора и правительства Орловской области. Победитель тендера получит право на оказание услуги по изготовлению обложек для служебных удостоверений и служебных же папок. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 82,6 тысячи рублей. Деньги поступят из областного бюджета.

Непосредственно на обложки для удостоверений власти готовы потратить 23 500 рублей. Дело в том, что администрация губернатора планирует приобрести сразу 500 таких обложек по цене всего лишь 47 рублей за штуку. Зачем именно ей вдруг понадобилось столько обложек, в конкурсной документации не указано. Однако в ней присутствует техническое задание для поставщика.

Согласно ему, размер служебного удостоверения должен составлять 200х65 миллиметров в развернутом виде. Переплет должен быть мягким, картон с поролоном, толщиной не менее 3 миллиметров и не более 4 миллиметров. Покровным материалом должна послужить искусственная кожа красного цвета. На лицевой стороне удостоверения в верхней части должна быть расположена надпись заглавными буквами золотистого цвета «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», в центре — изображение герба Орловской области золотистого цвета, в нижней части — надпись заглавными буквами золотистого цвета «ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ».

Что касается папок, то их в рамках той же закупки планируется приобрести 2000 штук. Требования к ним предъявлены самые простые. Например, надпись на папке должна гласить «Для информационных материалов».

ИА «Орелград»