Клычков оправдал Лежнева, Блохина и Парахина

На брифинге журналисты попросили главу Орловской области оценить трех приближенных.

На брифинге со СМИ орловские журналисты попросили Андрея Клычкова оценить трех своих приближенных. А именно – бывшего главу департамента строительства, ТЭК и ЖКХ Дениса Блохина, которого уволили по решению суда; главу городской администрации Юрия Парахина, которого накануне уличили в преследовании личных интересов при организации ярмарок; и советника губернатора Сергея Лежнева.

Ничего нового Клычков не сообщил, поддержав, как и раньше, всех троих и подчеркнув, что каждый отдельный вопрос необходимо решать без эмоций, в правовом поле. «Если кто-то где-то крикнул: «Расстрелять!», что же нам, сразу стрелять?» — объяснил губернатор.

Про Блохина

Областная прокуратура считает приговор Денису Блохину слишком мягким и не оставляет попыток его обжаловать. Несмотря на это, Клычков просит обойтись без эмоций, ссылаясь на то, что суд уже все решил.

«Про Дениса Анатольевича скажу сразу: Конституцию никто не отменял. Презумпция невиновности по-прежнему существует. Меня всегда все упрекают, что я его поддерживаю. Я ведь, когда пришёл в регион, не знал, что происходит. Суд принял решение, значит, так и есть. На каждого чиновника распространяется действующее законодательство. Там нет такого пункта, как эмоции. Я не могу им поддаваться. Тогда мне придётся и по другим вопросам это делать. Кому это нужно?» — отрезал губернатор.

Про Парахина

На днях прокуратура заметила коррупционные нарушения при разработке и утверждению плана размещении ярмарок в Орле. Клычков обнародовал свою позицию: решение проблемы необходимо найти в диалоге.

«Да, вопрос по ярмаркам есть. Но! Если по каждому спорному вопросу мы будем сразу увольнять человека, у нас мэров не хватит. В Орле очередь не стоит на муниципальную службу. Скамейки запасных нет. Относительно ярмарок. Да, есть дискуссия. Это вопрос развития города. Меня в этой дискуссии всегда удивляет одно: хотим сделать, как лучше, – не нравится. Но, поймите, оставлять, как есть, тоже неправильно. В 2021 году планируется благоустройство площади Жукова. Как быть, не ремонтировать? Бросить? Нужно вести диалог. Нравится тебе, не нравится. Второе: мы должны создать условия для того, чтобы наши производители имели возможность реализовывать свою продукцию без уличных шалманов. Вместо «казнить» нужно найти путь, чтобы устроило всех», — заявил глава региона.

Про Лежнева

В настоящий момент советник губернатора Сергей Лежнев судится с фельдшером Дмитрием Серегиным – работник «скорой» подал на него иск о защите чести и достоинства. Кроме того, на чиновника в Генеральной прокуратуре лежит заявление Василия Паскару. Клычков и здесь встал на сторону соратника, убеждая журналистов в необходимости разобраться.

«Я вам скажу честно, я человек толстокожий. Могу долго ни на что не реагировать, ни на какие оскорбления. Но что касается Сергея Владимировича – подали заявление – давайте разбираться. В рамках закона», – заявил губернатор.

Проще говоря, Клычков ушел от оценок и призвал жителей региона «не делать из муниципальной власти стену, в которую можно кидать все, что угодно. Зато глава Орловской области дал оценку местным СМИ. На вопрос о любимом орловском издании губернатор грустно сообщил, что каждое утро просматривает свежие газеты, и посетовал, что никто и никогда не хвалит.

«У меня нет такого удовольствия — читать что-то хорошее. Всегда всё плохо. Пишут все: в Орловской области всё плохо. По поводу любимого издания… Ну, что я могу любить как член партии КПРФ?! Сами же понимаете», – ответил Клычков и уточнил, что это не орловская газета.

ИА «Орелград»