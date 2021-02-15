Лыкин оценил уровень давления на орловский бизнес

Свое мнение бизнес-омбудсмен высказал в рамках «Единого дня отчетности».

В Орловской области подвели итоги проведения так называемого «Единого дня отчетности» контрольно-надзорных органов за 2020 год. По сути, это были совместные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики, которые в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Андрей Клычков. Участники привели конкретные цифры и рассказали о специфике своей работы в минувшем году.

Примечательным стал доклад регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Евгения Лыкина. Он представил сводный анализ влияния контрольно-надзорной деятельности на бизнес по сравнению с 2019 годом. С краткой версией можно ознакомиться на сайте правозащитника. В частности, Евгений Лыкин оценил уровень давления на бизнес в регионе.

По его мнению, по сравнению с 2019 годом «давление на бизнес было сдержанным, количество проверок существенно сократилось в связи с мораторием на проведение в отношении малого и среднего предпринимательства плановых и большинства внеплановых проверок».

Однако уполномоченный подробно рассказал о косвенных факторах, которые могут свидетельствовать об административном давлении.

Речь идет о различных уловках, к которым прибегают проверяющие, пользуясь лазейками в законодательстве. Например, Евгений Лыкин рассказал о подмене одних контрольно-надзорных мероприятий другими. Это позволяло проверяющим уходить от обязательной процедуры согласования проведения таких мероприятий с органами прокуратуры. По сути – проверка, а по бумагам – нечто совершенно иное.

Также бизнес-омбудсмен указал на рост числа административных наказаний в виде штрафа, что удивительным образом произошло на фоне общего снижения количества проверок. Сообщается, что аппаратом уполномоченного «в настоящее время во взаимодействии с контрольно-надзорными органами устанавливаются причины роста указанных показателей, а также прорабатываются предложения по недопущению подмены одних контрольно-надзорных мероприятий другими».

В своем докладе Евгений Лыкин также отметил значительную работу органов прокуратуры «по защите прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в частности по принятию соответствующих мер реагирования». Кстати, губернатор Андрей Клычков в своем выступлении заявил, что в 2020 году Орловская область «попала в первые 16 регионов по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности».

ИА «Орелград»