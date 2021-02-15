Музалевский прокомментировал проблему с транспортировкой больных на гемодиализ

Вчера пациенты с почечной недостаточностью не смогли пройти процедуру.

Глава областного совета народных депутатов Леонид Музалевский среагировал на проблемы орловцев, страдающих от почечной недостаточности. Гражданам не удалось добраться до пункта, где проводят процедуру гемодиализа.

Музалевский подчеркнул, что необходимо четко продумать план действий для решения этой проблемы.

«Ситуацию, в которой оказались пациенты, нуждающиеся в процедуре гемодиализа, считаю недопустимой. Гемодиализ – жизненно важная процедура. Не доставить пациента с почечной недостаточностью на неё своевременно – это халатность, которая в любой момент может оказаться преступной», – заявил председатель облсовета.

Музалевский считает, что такая ситуация смогла возникнуть не столько из-за резких перемен погоды, сколько из-за того, что выстроенной системы транспортировки пациентов просто-напросто не существует. Он пообещал провести по этому поводу совещание с главами департаментов здравоохранения и соцзащиты.

Вчера президент межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» в Орловской области Клавдия Ставцева пожаловалась, что из-за погодных условий орловцы, страдающие от почечной недостаточности не могут добраться до больницы и пройти процедуру гемодиализа. Таксисты просто не ездят, общественный транспорт сильно выбивается из графика, а транспортировка людей на гемодиализ не организована – при том, что региону неоднократно выделялись автомобили на медицинские нужды.

ИА «Орелград»