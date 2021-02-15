Орловца задержали с мешком наркотиков

15.2.2021 | 13:30 Новости, Общество

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Мужчину посадили под домашний арест

Фото из архива

В Залегощенском районе полиция задержала 39-летнего мужчину, дома у которого обнаружился мешок наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Орловец был ранее судим, и у полиции появилась информация, что он может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. К мужчине пришли с обыском. В сарае у подозреваемого оказался мешок с измельчёнными растениями, а также их фрагменты.

Найденное изъяли и отправили на экспертизу. Криминалисты подтвердили, что мужчина хранил марихуану. Орловец объяснил, что нашёл растение в лесу и сорвал для себя.

На мужчину завели уголовное дело по наркотической статье. Суд решил не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»

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