Орловца задержали с мешком наркотиков

Мужчину посадили под домашний арест

В Залегощенском районе полиция задержала 39-летнего мужчину, дома у которого обнаружился мешок наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Орловец был ранее судим, и у полиции появилась информация, что он может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. К мужчине пришли с обыском. В сарае у подозреваемого оказался мешок с измельчёнными растениями, а также их фрагменты.

Найденное изъяли и отправили на экспертизу. Криминалисты подтвердили, что мужчина хранил марихуану. Орловец объяснил, что нашёл растение в лесу и сорвал для себя.

На мужчину завели уголовное дело по наркотической статье. Суд решил не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»