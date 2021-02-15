Под Орлом воин-интернационалист украл водительское кресло

15.2.2021 | 9:00 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Мужчина умудрился стащить сиденье из кабины тягача.

Дело о довольно необычной краже было рассмотрено мировым судом Орловского района. Перед ним предстал местный житель, заслуженный ветеран боевых действий. Он выполнял интернациональный долг на территории Республики Афганистан и даже был награжден медалью. Однако в данном случае ему пришлось сесть на скамью подсудимых по обвинению в краже чужого имущества. 

Из материалов дела следует, что преступление было совершено в пригороде Орла, на территории Платоновского сельского поселения. Внимание подсудимого привлек тягач MAN, принадлежащий одному из местных ООО. Он был припаркован на территории организации. Водительская дверь была не заперта, чем и воспользовался злоумышленник.

Он демонтировал водительское кресло и унес его с собой. Общую сумму причиненного материального ущерба оценили в 4300 рублей. Впрочем, уже в суде представитель потерпевшей организации представил  письменное заявление, в котором просил прекратить уголовное дело в связи с примирением с подсудимым. Он пояснил, что причиненный организации  вред возмещен в полном объеме, ООО более не имеет претензий.

Поскольку никто не возражал против такого исхода дела, суд воспользовался правом, данным ему законом, и прекратил уголовное дело. При этом были учтены и данные о личности гражданина, который и по месту жительства, и по месту работы получил положительные характеристики.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования