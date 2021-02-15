Под Орлом воин-интернационалист украл водительское кресло

Мужчина умудрился стащить сиденье из кабины тягача.

Дело о довольно необычной краже было рассмотрено мировым судом Орловского района. Перед ним предстал местный житель, заслуженный ветеран боевых действий. Он выполнял интернациональный долг на территории Республики Афганистан и даже был награжден медалью. Однако в данном случае ему пришлось сесть на скамью подсудимых по обвинению в краже чужого имущества.

Из материалов дела следует, что преступление было совершено в пригороде Орла, на территории Платоновского сельского поселения. Внимание подсудимого привлек тягач MAN, принадлежащий одному из местных ООО. Он был припаркован на территории организации. Водительская дверь была не заперта, чем и воспользовался злоумышленник.

Он демонтировал водительское кресло и унес его с собой. Общую сумму причиненного материального ущерба оценили в 4300 рублей. Впрочем, уже в суде представитель потерпевшей организации представил письменное заявление, в котором просил прекратить уголовное дело в связи с примирением с подсудимым. Он пояснил, что причиненный организации вред возмещен в полном объеме, ООО более не имеет претензий.

Поскольку никто не возражал против такого исхода дела, суд воспользовался правом, данным ему законом, и прекратил уголовное дело. При этом были учтены и данные о личности гражданина, который и по месту жительства, и по месту работы получил положительные характеристики.

ИА «Орелград»