Подозрительные закупки вскрыли в «Дорожной службе»

15.2.2021 | 11:00 Новости, Экономика

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Нарушения в сфере закупочной деятельности выявили аудиторы КСП.

В 2019 и 2020 годах ГУП «Дорожная служба» закупки преимущественно осуществляло неконкурентными способами. К такому выводу пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты Орловской области, проверившие деятельность этого госпредприятия. Напомним, он является одним из тех основных «операторов», через которого проходят миллиарды бюджетных рублей, выделенных на ремонт и содержание дорог.

Как следует из отчета КСП, в общем объеме закупок в 2019 году доля закупок у единственного поставщика составила 66,3 процента, а в первой половине 2020 года эта доля составила 26,6 процента. При осуществлении конкурентных способов закупок предприятием были допущены нарушения. В результате победителем аукциона был признан участник, чья заявка не соответствовала требованиям закупочной документации, а это как минимум могло повлиять на ограничение конкуренции. 

«При выборочном анализе цен на закупаемые предприятием товары установлены отклонения от рыночных цен по отдельным закупкам, — говорится в отчете КСП. — Так, только по результатам выборочного анализа проведенных закупок отмечена возможность потенциальной экономии в размере 2,234 миллиона рублей».

Кроме того, сообщается, что «Дорожная служба» в 2019 году заключила четыре договора на общую сумму 83,632 миллиона рублей, в согласовании которых было отказано областным департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Была выявлена и еще одна странная сделка. «Дорожная служба» летом 2020 года закупила  73 видеокамеры  с микрофонами и динамиками для собственных хозяйственных нужд, причем произвело 100-процентную предоплату. В КСП сообщили, что по состоянию на 18 декабря 2020 года это  оборудование не использовалось и, согласно данным бухгалтерского учета, хранилось на центральном складе на территории Орловского дорожного отдела.

ИА «Орелград»

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