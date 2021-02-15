Психиатрический осмотр сотрудников «Орелводоканала» вызвал сомнения

15.2.2021 | 9:34 ЖКХ, Новости

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Комиссия Орловского УФАС рассмотрит жалобу на проведение закупки.

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Орловской области издало уведомление о приостановлении торгов, организатором которых выступило муниципальное предприятие «Орелводоканал». Причиной стала жалоба, поступившая от одного из участников аукциона. Процедура торгов, соответственно, приостановлена до рассмотрения жалобы по существу и вынесения решения.

Как следует из материалов, победитель аукциона получал право на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования работников «Орелводоканала». В жалобе фирма пишет, что комиссия заказчика при выборе победителя аукциона не учитывала исполнение участниками торгов требований технического задания – документации об аукционе. 

Конкретные нарушения в уведомлении УФАС не указаны. Однако антимонопольное ведомство, рассмотрев приложенные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению и приостановления процедуры торгов. Уведомление уже направлено обеим сторонам этого спора. «Орелводоканалу» предложено дать письменные объяснения по фактам, изложенным в жалобе.

ИА «Орелград»

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