В Орле предложили вернуть индексацию работающим пенсионерам

15.2.2021 | 18:13 Закон и порядок, Новости, Общество, Политика

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Соответствующий законопроект фракция ЛДПР внесла в облсовет 15 февраля.

Сегодня депутаты фракции ЛДПР внесли в Облсовет проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» и признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».

Основная цель этого законопроекта – вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. В ЛДПР убеждены, что деление пенсионеров на работающих и неработающих противоречит Конституции. Зачастую это заставляет последних увольняться заранее, до индексации, а затем вновь трудоустраиваться.

По заявлению депутатов ЛДПР, пенсия – это компенсация утраченного заработка, помогающая сохранять покупательную способность пенсионера в условиях инфляции. А самое главное – работающий пенсионер продолжает пополнять пенсионный фонд, ведь работодатель отчисляет за него страховые взносы в полном объеме.

Если законопроект поддержит большинство депутатов облсовета, то его направят в Госдуму на рассмотрение.

ИА «Орелград»

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