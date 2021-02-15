В Орле предложили вернуть индексацию работающим пенсионерам

Соответствующий законопроект фракция ЛДПР внесла в облсовет 15 февраля.

Сегодня депутаты фракции ЛДПР внесли в Облсовет проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» и признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».

Основная цель этого законопроекта – вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. В ЛДПР убеждены, что деление пенсионеров на работающих и неработающих противоречит Конституции. Зачастую это заставляет последних увольняться заранее, до индексации, а затем вновь трудоустраиваться.

По заявлению депутатов ЛДПР, пенсия – это компенсация утраченного заработка, помогающая сохранять покупательную способность пенсионера в условиях инфляции. А самое главное – работающий пенсионер продолжает пополнять пенсионный фонд, ведь работодатель отчисляет за него страховые взносы в полном объеме.

Если законопроект поддержит большинство депутатов облсовета, то его направят в Госдуму на рассмотрение.

ИА «Орелград»