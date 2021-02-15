В Орле разрешили поворачивать с Московской на Герцена со второго ряда

Нововведения действуют в оба направления

Из-за ремонта Красного моста в Орле продолжают вносить коррективы в транспортную схему. Ещё одно нововведение касается улиц Московской и Герцена. О нем 15 февраля сообщила пресс-служба управления ГИБДД.

Теперь поворачивать с Московской на Герцена можно не только из крайнего, но и из среднего ряда. Нововведение работает в обе стороны и призвано снизить заторы.

В ГИБДД попросили водителей быть внимательнее и отнестись к изменениям с пониманием.

Красный мост в Орле закрыли на ремонт 1 февраля 2021 года. По прогнозам чиновников, работы продлятся до ноября 2022 года.

ИА «Орелград»