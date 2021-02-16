Из-за строительства футбольного поля под Орлом возбудили уголовное дело

Подозреваемым стал сотрудник «Орелгосзаказчика»

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника «Орелгосзаказчика». Его подозревают в превышении должностных полномочий. Дело связано со строительством футбольного поля с искусственным покрытием в пгт. Знаменка Орловского района. Процесс начался после проверки прокуратуры Орловской области.

Фигурант работал главным специалистом отдела строительного контроля. По данным следствия, в июле 2019 года администрация Знаменки заключила договор на строительство поля с компанией «Пром-Экология». Подозреваемый недостаточно контролировал, какие материалы использует подрядчик и как он следует техническому заданию, полагают в СК.

В итоге «Пром-Экология» сумела провернуть мошенническую схему и положить более дешевый и менее качественный щебень, чем было прописано в документах. Ущерб от преступных действий СК оценил в 12 млн рублей — столько же стоил сам контракт.

Как уже рассказывал «Орелград», изначально дело о футбольном поле на Знаменке возбудили в региональном УМВД. Тогда ущерб оценивался в 5,5 млн рублей. Ставшее предметом уголовного дела поле находится на улице Кукуевка. В ноябре 2019 года объект посещал губернатор Андрей Клычков — тогда обещалось, что поле сдадут «в ближайшее время». Впрочем, в реальности объект доделали только в июле 2020 года, отмечала Контрольно-счетная палата. Аудиторы нашли при строительстве поля признаки аффилированности.

Главой Орловского района во время строительства футбольного поля был Юрий Парахин, нынешний мэр Орла. Учитывая то, что объект создавали в рамках нацпроекта «Демография», он наверняка должен был следить за его возведением.

ИА «Орелград»