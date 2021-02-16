Клычков нашёл сменщика Парахина в Москве

16.2.2021 | 9:40 Новости, Политика, Экономика

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Временно исполнять обязанности главы департамента промышленности и торговли будет бизнесмен Максим Петров.

Предпринимателя Максима Петрова назначили исполняющим обязанности главы департамента промышленности и торговли. Минувшим летом он был советником гендиректора Корпорации развития Орловской области. В прошлом году Петров стал финалистом федерального конкурса «Лидеры России», представляя Санкт-Петербург, хотя его бизнес – в Москве. На конкурсе он был представлен в качестве генерального директора «ДУС МСК», занимающегося оптовой торговлей машинами и оборудованием для строительства и добычи полезных ископаемых.

До конца 2020 года департаментом управлял Геннадий Парахин. На вчерашнем брифинге глава региона Андрей Клычков прокомментировал новое назначение. По его словам, в данный момент кандидатура проходит все необходимые по закону согласования, по окончании Петрова утвердят, и приставка «и.о.» отпадет. Губернатор подчеркнул, что Максим Петров хорошо зарекомендовал себя как управленец.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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