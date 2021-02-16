Остроушко назвала отставку главы КСП Левина местью Клычкова

Как и ожидалось, руководителя Контрольно-счетной палаты сменил человек из окружения губернатора

Депутат облсовета Валентина Остроушко опубликовала пост о смене руководителя Контрольно-счетной палаты Орловской области. Как и ожидалось, Ивана Левина на этом посту сменил Константин Паршин — руководитель главного контрольного управления губернатора. Когда СМИ анонсировали отставку, стало ясно, что Клычков хочет поставить на место главы КСП своего человека. Остроушко эти доводы в целом подтвердила: «Я считаю, что это своеобразная месть за отставку Блохина».

Она напомнила, что КСП накопала много интересного при проверке реконструкции стадиона им. Ленина в Орле. Материалы легли в основу уголовного дела. В суде подчиненные Клычкова отказались от требований к Блохину, но КСП стояла на своём.

По мнению депутата, коррупционеры после отставки Левина вздохнули с облегчением. При нем было возбуждено 23 уголовных дела. Особый интерес КСП проявляла к департаментам здравоохранения и образования, поэтому их сотрудники наверняка «поднимут тост» за Клычкова, полагает Остроушко.

«Суть работы КСП — следить за нарушениями в расходовании бюджетных средств, то есть в основном следить за деятельностью правительства и тех, кто с ним связан. А губернатор и он же председатель правительства вносит свою кандидатуру на эту должность. Кто губернатору нужен? Ну, конечно, тот, кто не будет выметать сор из избы… В чем смысл тогда работы КСП при губернаторском ставленнике?» — задается вопросом Остроушко.

Она заключила, что руководителей региональных КСП должны назначать в федеральной Счетной палате.

ИА «Орелград»