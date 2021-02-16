Сотрудников экс-департамента Блохина заподозрили в халатности

16.2.2021 | 11:28 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

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Следственный комитет возбудил уголовное дело.

На основе материалов прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 (халатность) из-за капитального ремонта орловских многоэтажек.

Следствие показало, что с января 2018 по декабрь 2020 департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства не смог проконтролировать региональный Фонд капремонта. По государственной программе на капитальный ремонт выделили свыше 1 млрд рублей, однако в назначенный срок 43 дома остались не отремонтированы.

В данный момент СК устанавливает обстоятельства сложившейся ситуации. Расследование продолжается.

Ранее губернатор Андрей Клычков расформировал департамент строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта. Орган поделили на два, новых руководителей еще не назначили. Последним главой единого департамента был Денис Блохин, признанный виновным в растрате 33 млн рублей при ремонте стадиона им. Ленина.

ИА «Орелград»

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