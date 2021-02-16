В ДТП с двумя фурами под Орлом пострадал мужчина

16.2.2021 | 10:22 Новости, Происшествия

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Грузовики собрались в «паровозик» с автомобилем «Мерседес»

В Орловской области в ДТП с двумя фурами пострадал 57-летний мужчина, сообщила пресс-служба регуправления ГИБДД.

Инцидент произошёл 15 февраля в 16.30 на трассе М-2 «Крым». Установлено, что водитель фуры MAN врезался в грузовик той же марки, который ехал впереди попутно. Второй большегруз, в свою очередь, протаранил легковой «Мерседес».

Пострадавший мужчина был водителем первой фуры. Он получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

ИА «Орелград»

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