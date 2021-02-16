В Ливнах прошел ледяной дождь

16.2.2021 | 13:55 Новости, Общество

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Редкое природное явление случилось при плюсовой температуре, в то время, как в Орле бушевали метель и мороз.

12 февраля, когда вся Орловская область мучилась от последствий аномальных морозов и снегопадов, в городе Ливны шел ледяной дождь, а термометр показывал +1, сообщает местное издание «Уездный город Ливны».

Ледяной дождь – явление довольно редкое: свиду на землю падают не капли, а шарики изо льда диаметром 1-3 мм. Внутри каждого шарика вода, а вокруг нее – твердая оболочка. Ученые называют это аномальным природным явлением.

В тот день в городе на снегу образовался наст, достигающий в отдельных местах 2,5 см толщины. Ливенцы массово фотографировали обледеневшие дороги, улицы и здания.

Разумеется, обледенение создало проблемы как автомобилистам, так и пешеходам, коммунальные службы с трудом справлялись со стихией.

«После вчерашнего дождя все дороги — сплошной каток. Планируют ли коммунальщики посыпать лед песком? И как после выходных людям добираться до работы, а детям в школы? У нас в карьере выезд — это страшное испытание. Помогите», — жалуются ливенцы в социальных сетях.

ИА «Орелград»

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