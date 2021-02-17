Кредиторская задолженность «Спецавтобазы» приблизилась к 72 млн рублей

Перспективы предприятия рассмотрели сегодня на заседании профильного комитета по ЖКХ.

17 февраля на профильном комитете по ЖКХ депутаты рассмотрели финансово-экономическую деятельность «Спецавтобазы» за прошлый год и ее перспективы.

Прошлогодняя выручка предприятия составила 228,336 млн рублей при себестоимости в 249,4 млн рублей и убытке 8,5 млн рублей. Дебиторская задолженность на данный момент равна 16,52 млн рублей, кредиторская – почти 72 млн рублей.

В соответствии с планом «Спецавтобаза» собирается увеличить выручку по всем направлениям своей работы и получить 935 тыс. рублей прибыли. Основной ее частью планируют погасить кредиторскую задолженность.

Что касается кадровой политики, то руководство МУПа собирается расширить штат на 35 человек и повысить зарплату до 26 233 рублей. Новых работников отправят на уборку скверов и набережных.

Также «Спецавтобаза» планирует обновить автопарк, пополнив его четырьмя самосвалами, двумя пылесосами, седельным тягачом, четырьмя «Газелями» и одним трактором МТЗ 82.

МУП будет участвовать во всех аукционах на заключение договоров по уборке Орла. Глава «Спецавтобазы» Сергей Яковенко подчеркнул, что предприятие работает днем и ночью, и отметил, что Орлу необходимо еще 150 машин.

ИА «Орелград»