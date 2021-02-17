Около 8 процентов обуви в Орле продают с нарушениями

17.2.2021 | 17:59 Новости, Общество

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Эксперты отчитались о результатах контроля за маркировкой продукции.

Отчет о результатах контроля за соблюдением требований по обязательной маркировке определенных видов товаров представило региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что в 2020 году вступил в действие целый ряд новых нормативно-правовых актов. Эти документы ввели обязательную маркировку и для новых товаров.

Так, сообщается, что в минувшем году сотрудниками Роспотребнадзора в Орловской области в рамках такого контроля было проверено около 4 тысяч пар обуви, находившихся на реализации. Было установлено, что на каждой двенадцатой проверенной паре обязательная маркировка отсутствовала. Это является нарушением требований действующего законодательства.

«Весь товар, находящийся в обороте с нарушениями, арестован, — пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора. — По каждому факту нарушения приняты меры административного воздействия».

Кроме того, сотрудники этого же ведомства в 2020 году с помощью приложения «честный знак» проверили почти 20 тысяч пачек табачных изделий. Сообщается, что 1935 из них не имели маркировки, то есть находились в торговом обороте нелегально. По фактам этих нарушений также были приняты необходимые меры.

ИА «Орелград»

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