В Орле на квартиры для сирот выделили 165 млн рублей

Вопрос обеспечения льготников жильем рассмотрели сегодня на заседании профильного комитета горсовета.

17 февраля состоялось заседание комитета горсовета по образованию, культуре и социальной политике. В числе прочих вопросов депутаты горсовета разбирались, почему льготная очередь на квартиры сиротам в Орле не сокращается при рекордной их выдаче в прошлом году.

На сегодняшний день в Орле есть 255 детей-сирот и детей без родительской опеки, которым по закону должны выдать отдельные квартиры. Очередь на благоустроенное жилье продвинулась в прошлом году – новое жилье получили более сотни человек.

Средства на квартиры для льготников выделяет Москва – из расчета от 28 до 33 кв. м. Область дополняет сумму до 44 кв. м. К сожалению, такого жилья на рынке не хватает. «Дело не только в цене, жилье должно быть благоустроенное, полностью готовое к проживанию, и в одном доме может выделяться не более 25% квартир для такой категории», — заявила сотрудница управления муниципального имущества и землепользования Светлана Савельева.

Глава жилотдела Ольга Садовникова в свою очередь добавила, что по закону администрация может приобретать квартиры для льготником лишь на первичном рынке, причем в границах муниципального образования. По этой причине вариант с микрорайоном «Болховский», кажущийся возможным, отпадает. При этом количество сирот, претендующих на жилье в областном центре, регулярно пополняется переселенцами из других населенных пунктов.

В конце заседания депутат Лариса Антошкина поинтересовалась, учитывает ли администрация появление у льготника семьи и детей. На что Садовникова ответила, что по закону жилье положено только сироте или ребенку, оставшемуся без родительской опеки. «Когда там уже есть семья, мы стараемся подобрать больше метров, бывают случаи, когда получатель квартиры имеет инвалидность, тогда рассматриваем для него первые этажи. Конечно – все индивидуально», — ответила глава жилотдела.

На 2021 год городской администрации выделили 165,43 млн рублей на жилье для льготников.

ИА «Орелград»