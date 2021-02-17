В Орловской области от COVID-19 привились более 3000 человек

По словам главы депздрава Ивана Залогина, второй этап вакцинации прошли 3041 человек.

Сегодня на заседании регштаба по организации вакцинации граждан глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин рассказал, что более 3000 жителей региона завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«В настоящее время в регион поступило 31 619 доз вакцины от коронавируса, до конца текущего месяца мы ожидаем поставку еще около 2000 доз. Первый компонент вакцины получили 13 461 человек, завершили полностью вакцинацию 3041 человек», — заявил руководитель депздрава.

Чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день привиться от COVID-19 можно во всех районах Орловской области – всего в регионе действует 34 пункта вакцинации. Для вакцинации орловцев, проживающих в отдаленной местности, используют мобильные медицинские бригады.

Главврачи Мценской ЦРБ и Орловской поликлиники №1 Владимир Швец и Елена Абрахина обратили внимание, что активнее и организованнее всего прививаются взрослые и пожилые орловцы. При этом у завершивших вакцинацию не зафиксировали серьезных побочных эффектов.

По итогам заседания депздрав поручил уделить особое внимание вакцинации приоритетных групп населения. Главврачам БУЗ региона рекомендовали подключить силы мобильных медицинских бригад к вакцинации отдаленных муниципальных образований, в т.ч. на базе фельшерско-акушерских пунктов.

Напоминаем, что на вакцинацию можно записаться с помощью порталов «Госуслуги» и «Электронная регистратура Орловской области, а также через мобильное приложение «2DR.RU» или по номеру 122.

ИА «Орелград»