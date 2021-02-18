Орловские бизнесмены могут получить по 500 тысяч рублей

Гранты будут распределяться между социальными предпринимателями.

До 1 мая в Орловской области формируется реестр социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса. Заявки принимает центр оказания услуг «Мой бизнес». Здесь же помогут определить, является ли текущая предпринимательская деятельность социальной.

Понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» закреплены в федеральном законодательстве ещё в 2007 году. К ним относят 4 категории субъектов малого и среднего бизнеса. Это, во-первых, предприниматели, обеспечивающие занятость социально уязвимых граждан: инвалидов, одиноких или многодетных родителей, выпускников детских домов, пенсионеров и других. Во-вторых, это субъекты бизнеса, обеспечивающие реализацию продукции, произведенной такими гражданами. В-третьих, предприниматели, осуществляющие производство продукции, предназначенной для социально уязвимых граждан. И в-четвёртых, это компании, ведущие деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.

Бизнесмены часто не задумываются о том, что занимаются социальным предпринимательством и имеют право на государственную поддержку. Закон предусматривает самые различные преференции: финансовая и имущественная помощь, образовательные проекты, бесплатные консультации и другие. В этом году на субсидии для социальных предприятий Орловской области выделено 9 миллионов рублей. Эту сумму на конкурсной основе распределит Департамент экономического развития, руководствуясь факторами значимости, перспективности, масштабности проектов. В статусе социального предпринимателя можно претендовать на гранты в размере до 500 тысяч рублей.

«Мой бизнес» предлагает всем субъектам малого и среднего предпринимательства оценить свою текущую деятельность на возможность получения официального «социального» статуса. Бесплатные консультации по этому вопросу можно получить по телефону: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»