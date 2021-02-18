Убыток ТТП Орла подскочил до 83,5 млн рублей

В предыдущие три года убыток был в среднем 30 млн рублей

По итогам 2020 года убыток МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла составил 83,5 млн рублей. Предварительные финансовые результаты были озвучены на заседании профильного комитета горсовета.

Выручка ТТП составила 127 млн рублей — почти на 20% меньше, чем в 2019-м. Убыток вырос довольно резко: в предыдущие три года предприятие недосчитывалось в среднем 30 млн рублей в год.

Власти помогли ТТП в 2020 году на 80 млн рублей, из них 68 млн рублей составила субсидия. Несмотря на это, кредиторская задолженность предприятия достигла 204 млн рублей, основная доля — долги за электричество (78 млн рублей). Задолженность по налогам достигла 50 млн рублей, дебиторская задолженность — 21,2 млн рублей.

В 2020 году Москва передала ТТП 50 ЛиАЗов. Также 12 ПАЗов компани взяла в лизинг, ещё 20 — в 2021 году. Это позволило предприятию занять автобусные маршруты. За лизинг ТТП отдаёт 2 млн рублей в месяц. Средняя зарплата на предприятии составляет 24 419 рублей.

Кроме того, в 2020 году ТТП взяло кредит размером 44 млн рублей. Его можно не возвращать, если выполнить условия по занятости и зарплате.

Далее слово взял глава ТТП Андрей Митин. Он сразу пояснил, что большие автобусы ЛиАЗ заведомо убыточны — они не могут соревноваться с небольшими маршрутками. Митин признал, что в 2020 году на предприятии задерживали зарплату.

Он также возмутился, что многие троллейбусы дублируются маршрутками. Митин припомнил закрытие маршрута №8, который «съели» маршрутки №№47 и 48. Маршрут №5 также был закрыт, не справившись с конкуренцией.

«Когда были морозы и все люди поехали на транспорте, стало понятно, что мы не можем их перевести. Те дотации в размере 20 млн рублей, которые запланированы на этот год, приведут к банкротству предприятия. Нужно помогать нам — всем, потому что дублирование транспорта не уменьшилось», — заключил Митин.

Глава ТТП добавил, что убыток в 2021 году может сократиться до 18 млн рублей, если транспорт не будет дублироваться. Трамвай всегда был безубыточным видом, но теперь из-за закрытия Красного моста убыток обеспечен, подчеркнул Митин.

Чтобы работать — поддерживая своё состояние и не развиваясь, — ТТП нужно из бюджета по 120 млн рублей в год, добавил Митин. На ремонт сетей в последний раз предприятие получало деньги в 2006 году, посетовал он.

ИА «Орелград»