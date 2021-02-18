В Орле провели внеплановую ярмарку вакансий

Соискателям в режиме онлайн предложили работу с высокой зарплатой.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, своего рода внеплановая ярмарка вакансий была организована центром занятости населения Орловского района. По сути, это была онлайн-встреча работодателя с потенциальными работниками по видеоконференцсвязи.

«Общество с ограниченной ответственностью «Мяспродторг» — это молодое предприятие, у которого имеется потребность в кадрах, — рассказывает замдиректора центра занятости Лидия Аристарина. — На наше предложение работодатель откликнулся охотно. Мы проанализировали состав безработных, состоящих у нас на учете, отобрали наиболее подходящих кандидатов, разослали приглашения».

Сообщается, что на внеплановой ярмарке вакансий безработным были предложены такие должности, как водитель погрузчика и оператор линии приготовления фарша с зарплатой в размере от 26 тысяч рублей. Кроме того, были предложены вакансии заведующего складом с заработком 35 тысяч рублей и жиловщика/обвальщика с заработком 30 тысяч. Также предприятию требуются грузчики и наборщики.

«На прошлой неделе центр занятости провел первую в текущем году в Орловской области ярмарку вакансий с агропромышленным комплексом «Кумир», по «горячим следам» которой трудоустроились 5 человек, — добавили в областном управлении труда и занятости. — По практике минувших лет трудоустройство на ярмарочные вакансии продолжается и по прошествии времени, когда соискатель и работодатель, получив информацию друг о друге, взвесят все за и против и примут решение».

Кстати, в 2020 году из 7,5 тысячи трудоустроенных центрами занятости орловцев более 200 человек нашли работу именно на ярмарках вакансий.

ИА «Орелград»