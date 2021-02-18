В Орловской области пересмотрят условия охраны животных

В региональное законодательство планируется внести изменения.

В Орловский облсовет народных депутатов на рассмотрение внесен проект изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере охраны и использования животного мира и среды его обитания, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов». Как следует из пояснительной записки к нему, принятие этого законопроекта необходимо для приведения норм законодательства области в соответствие с положениями федерального законодательства.

Дело в том, что в декабре 2020 года были внесены поправки в Федеральный закон «О животном мире». Они, среди прочего, касаются полномочий регионов в сфере охраны и использования животного мира. Новая редакция ФЗ разрешает Российской Федерации передавать органам государственной власти субъектов РФ ряд своих полномочий.

К их числу, например, относится установление на территории региона ограничений пользования животным миром — за исключением ограничений охоты и рыболовства, ограничений пользования животным миром на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными законами.

На уровень региона передается и ведение государственного мониторинга животных и государственного кадастра объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в пределах его границ — за исключением животных, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными законами.

ИА «Орелград»