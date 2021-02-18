В Орловской области задержали членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

Задержанные распространяли нетерпимость к другим религиям и вербовали россиян

ФСБ задержала в Орловской области членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Кроме Орловской областей, спецоперация проходила в Москве, Петербурге, Крыму, Приморском и Краснодарском краях, Башкирии и Дагестане, а также в Калужской и Ивановской областях. В задержании участвовали сотрудники МВД и Росгвардии.

«Члены структуры, в том числе посредством сети интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации», — приводит агентство сообщение ведомства.

Дома у задержанных нашли пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрира», средства связи и электронные носители информации. В ФСБ напомнили, что члены группировки стремятся к всемирному халифату – свержению светских правительств путем исламских революций.

ИА «Орелград»