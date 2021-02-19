Орловские пожарные провели учения в ТЮЗе

19.2.2021 | 18:31 Новости, Общество

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Задача заключалась в спасении людей из задымлённых залов театра

19 февраля орловские пожарные и спасатели провели учения в Орловском государственном театре для детей и молодежи «Свободное пространство». Своё умение грамотно действовать проверял также персонал театра, сообщило ГУ МЧС по Орловской области.

По сценарию, «возгорание» произошло на втором этаже театра, где, вероятно, остались люди. На место прибыли два расчёта, они «спасли» 5 остававшихся в здании человек. Всё это сотрудникам МЧС приходилось делать в условиях нулевой видимости, которую создали с помощью театрального дыма.

И сотрудники театра, и спасатели действовали грамотно, признали в МЧС. Пожар «потушили» в минимальные сроки.

ИА «Орелград»

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